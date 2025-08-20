"Барыс" подписал опытного игрока из Американской хоккейной лиги

Столичный хоккейный клуб "Барыс" объявил о подписании контракта с американским игроком Тайсом Томпсоном, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Одностороннее соглашение с 26-летним нападающим рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года.

Томпсон был задрафтован "Нью-Джерси Девилз" в 2019 году. Большую часть профессиональной карьеры нападающий провел в Американской хоккейной лиге. В минувшем сезоне Тайс защищал цвета "Бриджпорта", за 65 матчей он заработал 21 (8+13) балл.

Сегодня, 20 августа, клуб также объявил о заключении новых контрактов на один сезон с нападающими сборной Казахстана Кириллом Савицким и Батырланом Муратовым.

Савицкий выступает за "Барыс" в КХЛ на протяжении пяти последних лет. В 45 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона он заработал 14 (6+8) баллов, играя в среднем по 14 минут и 20 секунд. С форвардом заключен односторонний контракт.

Муратов выступает за команды из системы астанинского клуба с небольшим перерывом с 2016 года. В минувшем сезоне он провел в КХЛ 41 матч, записав в свой актив три шайбы и шесть результативных передач. С этим нападающим заключен двусторонний контракт.

