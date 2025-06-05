"Барыс" потерпел два поражения за день в чемпионате КХЛ 3х3

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" провел два матча в первый соревновательный день в рамках 22-го тура Континентальной лиги 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды в первый соревновательный день были омский "Авангард" и новосибирская "Сибирь". Встречи прошли на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве.

Первый матч против омской команды завершился поражением "Барыса" со счетом 3:7. Авторами забитых шайб в составе Станислав Филиппенко, Али Касенов и Дмитрий Макеев.

Во второй игре против "Сибири" астанинский клуб проиграл со счетом 2:5. Голами за "Барыс" отличились Константин Пушкарев и Саян Данияр.

Матчи 22-го тура Континентальной хоккейной лиги чемпионата 3х3 продолжатся завтра, 6 июня. Казахстанский коллектив сыграет против минского "Динамо".

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