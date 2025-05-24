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Сборная США обыграла Швецию и впервые за 65 лет вышла в финал чемпионата мира по хоккею

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Сборная США по хоккею на ЧМ-2025
Сборная США по хоккею. Фото: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Мужская сборная США по хоккею одержала победу над командой Швеции в первом полуфинальном матче чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на "Авичи Арене" в Стокгольме. Хозяева льда потерпели поражение со счетом 2:6.

В составе сборной США голами отметились Брэди Шей (7 минута), Каттер Готье (18), Конор Гарланд (32), Майки Эйссимонт (38), Джексон Лакомб (52) и Шейн Пинто (56, в пустые ворота). У шведов по шайбе забросили Вильям Нюландер (47) и Элиас Линдхольм (48).

Победа позволила сборной США впервые с 1960 года выйти в финал чемпионата мира. 65 лет назад команда взяла золото. Всего в активе американцев два чемпионских титула.

Соперником сборной США по решающему матчу будет победитель противостояния между Швейцарией и Данией. Проигравший в этой паре оспорит со шведами бронзу.

Обе медальных встречи пройдут на "Авичи Арене" в воскресенье, 25 мая. Матч за третье место начнется в 18:20 по казахстанскому времени, финал — в 23:20.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2248506-sbornaya-ssha-obygrala-shveciyu-i-vpervye-za-65-let-vyshla-v-final-chempionata-mira-po-hokkeyu/