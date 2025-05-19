Сборная Финляндии нанесла Канаде первое поражение на ЧМ-2025 по хоккею

Мужская сборная Финляндии по хоккею обыграла Канаду в матче чемпионата мира 2025 года, который проходит в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в шестом туре группы А. Матч прошел на "Авичи Арене" в Стокгольме и завершился победой финнов по буллитам со счетом 2:1.

В основное время соперники обменялись заброшенными шайбами. Канадцы вышли вперед благодаря голу Райана О'Райлли в меньшинстве (38 минута), но финны отыгрались усилиями Патрика Пуйстолы (48).

В овертайме в формате 3х3 команды победителя не выявили. В серии буллитов финны реализовали две попытки, канадцы — одну.

Таким образом, "суоми" одержали победу и набрали еще два очка. Всего в активе сборной Финляндии 13 баллов, она выйдет в плей-офф с третьего места в группе.

Канадцы впервые потеряли очки на нынешнем турнире. С 16 баллами они занимают вторую позицию в группе, уступая шведам, в активе которых максимальные 18 очков.

В последнем туре 20 мая финны сыграют со словаками. Канадцы в этот же день встретятся со шведами и оспорят итоговое лидерство в группе.

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