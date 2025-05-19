Сборная Чехии по хоккею разгромила Германию на чемпионате мира 2025 года

Мужская сборная Чехии по хоккею одержала крупную победу над Германией на чемпионате мира 2025 года, который проходит в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в шестом туре группы В. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился со счетом 5:0.

Дубль в составе победителей оформил Якуб Флек (30 и 57 минуты), еще по шайбе забросили Давид Пастрняк (6, в большинстве), Лукаш Седлак (27) и Якуб Лауко (41, в меньшинстве). Шатаут оформил голкипер Даниэль Владарж, отразивший все 19 бросков в створ своих ворот.

Победа позволила сборной Чехии набрать 17 очков и вернуть себе лидерство в группе. Ранее действующие чемпионы мира уже гарантировали себе выход в плей-офф.

Немцы с девятью баллами идут на пятой позиции. Столько же очков в активе датчан, которые занимают четвертое место. Эти команды в очном матче 20 мая выяснят, кто продолжит борьбу в плей-офф.

Напомним, также в группе В выступает сборная Казахстана, которая занимает седьмое место с тремя очками и рискует вылететь из элитного дивизиона.

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