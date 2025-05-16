Хет-трик игрока НХЛ помог сборной Швеции одержать пятую подряд победу на ЧМ-2025

Мужская сборная Швеции по хоккею обыграла Словению и одержала пятую подряд победу на чемпионате мира 2025 года, сохранив стопроцентный результат, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках пятого тура группы А. Матч на "Авичи Арене" в Стокгольме завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев льда.

Хет-трик оформил Элиас Линдхольм (26, 39 и 52 минуты), выступающий в Национальной хоккейной лиге за "Бостон Брюинз". Еще одну шайбу забросил Маркус Юханссон (57), который также играет в НХЛ, но за "Миннесоту Уайлд".

Вратарь шведов Якуб Маркстрем оформил шатаут, выполнив девять сейвов. При этом скандинавы 60 раз бросили в створ ворот соперников.

В другом матче группы А сборная Австрии обыграла Францию со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Марко Каспер (1, 58), по разу отличились Винценц Рорер (8), Рамон Шнетцер (16) и Петер Шнайдер (60). У французов по шайбе в большинстве забросили Жорданн Перре (51) и Пьер-Эдуар Белльмар (59).

По итогам дня шведы единолично возглавили таблицу с максимальными 15 очками. Однако без потерь идут и канадцы, у которых есть один матч в запасе.

Австрийцы набрали пять очков и закрепились на шестой позиции. Французы с одним баллом идут седьмыми, опережая только словенцев, у которых нет очков на счету.

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