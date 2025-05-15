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Покеры помогли сборным Финляндии и Швейцарии одержать победы на чемпионате мира по хоккею

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Сборная Финляндии по хоккею на ЧМ-2025
Сборная Финляндии по хоккею. Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP via Getty Images

Мужские сборные Финляндии и Швейцарии по хоккею одержали очередные победы на чемпионате мира 2025 года в Швеции и Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Финны в рамках четвертого тура группы А встретились со словенцами. Матч на "Авичи Арене" в шведском Стокгольме завершился разгромной победой "суоми" со счетом 9:1.

Покер оформил Ээли Толванен (27, 36, 40 и 53 минуты), дубль — Микко Лехтонен (3, 8). Еще по шайбе у финнов забросили Вили Саариярви (13), Ленни Хямеэнахо (29) и Николас Матинпало (43, в меньшинстве). Шесть результативных передач отдал Теуво Терявяйнен. Автором единственного гола словенцев стал Бине Машич (24).

Победа позволила финнам набрать восемь очков и подняться на третье место в группе. Словенцы без баллов в активе замыкают таблицу.

Швейцарцы же в четвертом туре группы В встретились с Германией. Матч на арене "Йюске Банк Боксен" в датском Хернинге завершился поражением немцев со счетом 1:5.

У победителей покер оформил Свен Андригетто (26, 34, 35, 49), который две последние шайбы забросил в большинстве. Еще по голу забили швейцарец Дамьен Риа (25) и немец Йонас Мюллер (59, в большинстве).

Сборная Германии впервые потеряла очки на нынешнем турнире. С девятью баллами немцы опустились на вторую позицию, пропустив вперед швейцарцев, в активе которых теперь десять очков. Напомним, сборная Казахстана с тремя баллами занимает седьмое место в группе В.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2245458-pokery-pomogli-sbornym-finlyandii-i-shveycarii-oderzhat-pobedy-na-chempionate-mira-po-hokkeyu/