Сборная Казахстана по хоккею упустила преимущество в две шайбы и проиграла матч перед ЧМ-2025

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от Словении в товарищеском матче перед чемпионатом мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник команды встретились в шведской Уппсале. Казахстанцы первыми забросили две шайбы — отличились нападающие Кирилл Панюков (21 минута) и Аркадий Шестаков (31).

Однако затем словенцы забили три гола и одержали волевую победу со счетом 3:2. В их составе по шайбе забросили Филип Ситар (37), Матич Торок (44) и Рок Капель (53).

В воротах сборной Казахстана два периода провел Максим Павленко. На третий отрезок вместо него вышел Джелал-Ад-Дин Амирбеков.

Чемпионат мира по хоккею стартует 9 мая. Сборная Казахстана первый матч проведет 10 мая против Норвегии.

Игры группы В, где выступит отечественная команда, примет датский Хернинг. Матчи группы А пройдут в Стокгольме — столице Швеции.

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