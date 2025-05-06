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Сборная Казахстана по хоккею упустила преимущество в две шайбы и проиграла матч перед ЧМ-2025

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Казахстанский хоккеист Кирилл Панюков
Кирилл Панюков. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская сборная Казахстана по хоккею потерпела поражение от Словении в товарищеском матче перед чемпионатом мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Во вторник команды встретились в шведской Уппсале. Казахстанцы первыми забросили две шайбы — отличились нападающие Кирилл Панюков (21 минута) и Аркадий Шестаков (31).

Однако затем словенцы забили три гола и одержали волевую победу со счетом 3:2. В их составе по шайбе забросили Филип Ситар (37), Матич Торок (44) и Рок Капель (53).

В воротах сборной Казахстана два периода провел Максим Павленко. На третий отрезок вместо него вышел Джелал-Ад-Дин Амирбеков.

Чемпионат мира по хоккею стартует 9 мая. Сборная Казахстана первый матч проведет 10 мая против Норвегии.

Игры группы В, где выступит отечественная команда, примет датский Хернинг. Матчи группы А пройдут в Стокгольме — столице Швеции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2242701-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-upustila-preimushchestvo-v-dve-shayby-i-proigrala-match-pered-chm-2025/