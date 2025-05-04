"Барыс" проиграл в матче за шесть миллионов тенге в новом чемпионате КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел поражение в суперигре в рамках 19-го тура чемпионата Континентальной лиги 3х3, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный игровой день 19-го тура чемпионата 3х3 "Барыс" провел два матча.

В первой встрече соперником казахстанской команды был уфимский "Салават Юлаев". Матч завершился победой оппонентов со счетом 1:4. Единственную шайбу в составе столичного коллектива забил Михаил Рахманов.

В суперигре "Барыс" встретился с другим лидером тура магнитогорским "Металлургом". На кону матча стоял приз в 1 миллион рублей (6,2 миллионов тенге). Команда из Магнитогорская одержала разгромную победу со счетом 8:1. За астанинский клуб голом престижа отметился Станислав Александров.

Таким образом, "Барыс" завершил выступление в 19-м туре на втором месте.

В таблице своего дивизиона астанчане на данный момент занимают четвертое место, набрав 34 очка.

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