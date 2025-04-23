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Казахстанские хоккеисты потерпели второе поражение на чемпионате мира 2025 года

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Юношеская сборная Казахстана по хоккею на ЧМ-2025
Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Мужская юношеская сборная Казахстана по хоккею (U18) потерпела второе поражение на чемпионате мира 2025 года в дивизионе IA, передает корреспондент NUR.KZ.

В третьем туре соревнований, которые проходят в венгерском Секешфехерваре отечественная команда встретилась с датчанами.

Скандинавы одержали победу со счетом 5:2 благодаря голам Линуса Рорта (21 минута), Оливера Дейбьерга Ларсена (29, 44) и Уильяма Бундгаарда (50, 59). В составе проигравших по шайбе забросили Аристарх Киреев (23, в большинстве) и Алишер Саркенов (33).

Поражение стало для сборной Казахстана вторым на турнире и первым в основное время. С четырьмя очками команда занимает четвертое место.

Возглавляют таблицу датчане, которые набрали максимальные девять баллов. Вторыми идут украинцы (шесть), третьими — словенцы (пять), пятыми — австрийцы (три), шестыми — венгры (ноль).

Следующий матч сборная Казахстана проведет 24 апреля против Австрии. Игра начнется в 19:00 по времени Астаны.

Напомним, сильнейшая из этих шести команд выйдет в элитный дивизион чемпионата мира, а слабейшая вылетит в более низкий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2238738-kazahstanskie-hokkeisty-poterpeli-vtoroe-porazhenie-na-chempionat-mira-2025-goda/