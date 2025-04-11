Токаев отреагировал на жалобы родителей воспитанников детско-юношеских команд "Барыса"

Касым-Жомарт Токаев отреагировал на обращение родителей воспитанников детско-юношеских команд хоккейного клуба "Барыс", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента.

Как сообщил Руслан Желдибай в своем Telegram-канале, в письме родители выражали сильную обеспокоенность за будущее развитие детского хоккея в Казахстане, связывая это напрямую с финансовыми и организационными проблемами, вызванными бездействием нынешнего руководства клуба и надеялись на личное вмешательство президента в этот вопрос.

"В соответствии с поручением главы государства приняты меры по обеспечению участия воспитанников ДЮСШ хоккейного клуба «Барыс» в первенстве России в сезоне 2025/26.

Все вопросы, поднятые в письме, в том числе по финансовым обязательствам клуба перед отечественными и иностранными игроками, тренерским составом, а также другими организациями, решены за счет оптимизации расходов бюджета", - сообщил Желдибай.

Кроме того, в отношении должностных лиц, действия которых повлекли ухудшение финансового состояния клуба, приняты соответствующие меры взыскания.

Как уточняет портал Shaiba.kz, несколько дней назад родители воспитанников детско-юношеских команд "Барысы" 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годов рождения обратились к президенту с открытым письмом, в котором они выразили обеспокоенность политикой нового руководства "Барыса".

В частности, родители юных спортсменов попросили главу государства:

поручить провести проверку механизмов планирования и финансирования ДЮСШ "Барыс", чтобы обеспечить адекватное развитие и участие в международных соревнованиях.

принять меры по недопущению повторения подобных ситуаций с недостаточным финансированием и организацией турнирного процесса.

обеспечить полноценное участие детских команд "Барыса" в соревнованиях высокого уровня - как в Казахстане, так и за его пределами;

усилить контроль за стратегией развития клуба "Барыс", который является ключевым элементом вертикали казахстанского хоккея - от ДЮСШ до основного состава.

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