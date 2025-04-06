Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Поражением завершился матч "Барыса" в новом чемпионате КХЛ

Опубликовано:

Момент матча "Барыс" - "Сибирь"
Момент матча "Барыс" - "Сибирь". Фото: пресс-служба Чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в заключительном матче 15-го тура чемпионата 3 на 3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды в последнем матче тура стала новосибирская "Сибирь". Встреча прошла на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершилась поражением "Барыса" со счетом 2:4.

Забитыми шайбами в составе астанинского клуба отметились Абай Мангисбаев и Карим Кажибеков.

На данный момент "Барыс" занимает последнее место в своем дивизионе, имея в активе 24 очка после 48 сыгранных матчей.

Следующие игры астанчане проведут с 24-го по 27-е апреля в рамках 18-го тура чемпионата 3 на 3 КХЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2233523-porazheniem-zavershilsya-match-barysa-v-novom-chempionate-khl/