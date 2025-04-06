Поражением завершился матч "Барыса" в новом чемпионате КХЛ

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение в заключительном матче 15-го тура чемпионата 3 на 3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперником казахстанской команды в последнем матче тура стала новосибирская "Сибирь". Встреча прошла на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершилась поражением "Барыса" со счетом 2:4.

Забитыми шайбами в составе астанинского клуба отметились Абай Мангисбаев и Карим Кажибеков.

На данный момент "Барыс" занимает последнее место в своем дивизионе, имея в активе 24 очка после 48 сыгранных матчей.

Следующие игры астанчане проведут с 24-го по 27-е апреля в рамках 18-го тура чемпионата 3 на 3 КХЛ.

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