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"Барыс" пропустил 20 шайб и проиграл два матча за день в новом чемпионате КХЛ

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Хоккеисты "Барыса" в чемпионате 3х3
Хоккеисты "Барыса". Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский клуб "Барыс" потерпел два поражения за один день в рамках 15-го тура чемпионата 3 на 3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперниками казахстанской команды в третий игровой день 15-го тура стали уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор».

В первом матче против челябинского клуба астанинцы проиграли со счетом 1:11. Единственную шайбу в составе «Барыса» забил Владимир Корчагин.

Во второй игре против «Салават Юлаева» казахстанский клуб в упорной борьбе уступил со счетом 8:9. Хет-трик на счету Вячеслава Колесникова и Станислава Александрова, дубль также сделал Абай Мангисбаев.

Матчи 15-го тура продолжатся завтра, 6 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2233406-barys-propustil-20-shayb-i-proigral-dva-matcha-za-den-v-novom-chempionate-khl/