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"Барыс" потерпел второе поражение подряд в новом чемпионате КХЛ

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ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: пресс-служба чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский клуб "Барыс" потерпел поражение во второй соревновательный день 15-го тура чемпионата 3 на 3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Третий матч в рамках 15-го тура столичный коллектив проводил против новосибирской "Сибири". Встреча проходила на ледовом комплексе "Южный Лед" в Москве и завершилась поражением "Барыса" со счетом 2:4.

Заброшенными шайбами в составе казахстанской команды отметились Александр Перкин и Абай Мангисбаев. Вратарь астанчан Роман Калмыков справился с 24 бросками в створ.

На данный момент клуб занимает последнее место в дивизионе "Фонбет", имея в своем активе 23 очка.

Матчи 15-го тура продолжатся завтра, 5 апреля. "Барыс" проведет игры против челябинского "Трактора" и уфимского "Салават Юлаева".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2233184-barys-poterpel-vtoroe-porazhenie-podryad-v-novom-chempionate-khl/