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"Барыс" с победы начал выступление в туре нового чемпионата КХЛ

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ХК "Барыс"
ХК "Барыс". Фото: пресс-служба чемпионата КХЛ 3х3

Астанинский клуб "Барыс" провел два матча в рамках первого соревновательного дня 15-го тура чемпионата 3 на 3 Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

«Барыс» открыл 15-й тур чемпионата КХЛ 3х3 победой над «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:2. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Карим Кажибеков, Владимир Корчагин, реализовавший штрафной бросок, а также Станислав Александров, Александр Мигунов и Вячеслав Колесников. Вратарь Роман Калмыков записал в свой актив 18 спасений.

Во втором матче игрового дня астанчане уступили челябинскому «Трактору» 3:8 со счетом . В составе нашей команды свои снайперские счета пополнили Владимир Корчагин, Станислав Александров и Вячеслав Колесников.

Тур продолжится завтра, 4 апреля. "Барыс" проведет матч против новосибирской "Сибири".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2232840-barys-s-pobedy-nachal-vystuplenie-v-ture-novogo-chempionata-khl/