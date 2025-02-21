"Барыс" потерпел 11-е подряд поражение в новом турнире от КХЛ

Астанинский "Барыс" потерпел очередное поражение в рамках турнира в формате 3х3, который впервые проводит Континентальная хоккейная лига, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятницу казахстанская команды сыграла с омским "Авангардом". Соперники из России оказались сильнее со счетом 6:3 благодаря хет-трику Федора Гусынина и голам Данила Фиськова, Данила Сторчака и Игоря Макарова.

В составе "Барыса" по шайбе забросили Станислав Александров, Темирлан Китаров и Абай Мангисбаев.

Поражение стало для астанчан 11-м подряд. Казахстанская команда с 10 очками после 27 матчей занимает последнее место как в своем дивизионе, так и во всей лиге. Всего в чемпионате 3х3 участвуют восемь клубов.

22 февраля "Барысу" предстоит сыграть с российским "Трактором" (Челябинск) и белорусским "Динамо" (Минск).

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