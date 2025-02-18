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Сборная США сыграет с Канадой в финале хоккейного Турнира четырех наций

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Хоккеисты Мэттью Ткачук и Брэндон Хагель (слева направо)
Мэттью Ткачук и Брэндон Хагель (слева направо). Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

На Турнире четырех наций, заменившем Матч звезд Национальной хоккейной лиги, определились обе команды, которые выступят в финале, передает корреспондент NUR.KZ.

Перед заключительным третьим туром группового этапа выход в финал с первого места себе обеспечила сборная США. Она завершила предварительную стадию матчем со Швецией, который проиграла со счетом 1:2.

В этой встрече у скандинавов по шайбе забросили Густав Нюквист (14 минута) и Йеспер Братт (20). Автором единственного гола сборной США стал Крис Крайдер (1).

В другом матче третьего тура канадцы одержали победу над финнами со счетом 5:3 благодаря дублю Натана Маккиннона (5, 26) и шайбам Коннора Макдэвида (5), Брейдена Пойнта (14) и Сидни Кросби (60, в пустые ворота). У проигравших отличились Эса Линделль (54) и Микаэль Гранлунд (дубль на 59-й).

В итоге сборная США заняла первое место с шестью очками. По пять баллов набрали канадцы и шведы, но "кленовые листья" оказались выше благодаря победе в очной встрече. Финны замкнули таблицу с двумя очками.

Таким образом, в финале Турнира четырех наций сыграют команды США и Канады. Этот матч начнется 21 февраля в 06:00 по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2221683-sbornaya-ssha-sygraet-s-kanadoy-v-finale-hokkeynogo-turnira-chetyreh-naciy/