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Автор хет-трика за "Барыс" оценил долгожданную победу в КХЛ

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Нападающий ХК "Барыс" Никита Сетдиков
Нападающий ХК "Барыс" Никита Сетдиков. Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

Нападающий хоккейного клуба "Барыс" Никита Сетдиков подвел итоги победного матча против новосибирской "Сибири" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Барыс" одержал первую победу за 13 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Одним из героев встречи стал нападающий столичной команды Никита Сетдиков, который оформил хет-трик в ворота "Сибири".

"Я стараюсь выкладываться каждую игру. Сегодня, наверное, мой день. Мы последние дни хорошо работали именно над реализацией большинства 6 на 5, 4 на 3. Много работали. Работает значит, если уделять этому внимание. Будем стараться больше забивать, и отличаться именно в большинстве. Эмоции радостные. Победа!" - заявил в послематчевом интервью хоккеист.

Следующий матч астанинские хоккеисты проведут 31 января на выезде против омского "Авангарда".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2215256-avtor-het-trika-za-barys-ocenil-dolgozhdannuyu-pobedu-v-khl/

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