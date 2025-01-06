Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сборная США по хоккею второй раз подряд выиграла молодежный чемпионат мира

Опубликовано:

Молодежная сборная США по хоккею на ЧМ-2025
Молодежная сборная США по хоккею. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Молодежная сборная США по хоккею (U20) одержала победу над командой Финляндии в овертайме и защитила титул чемпиона мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Финал, как и весь турнир, прошел в канадской Оттаве. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 3:3.

Финны дважды выходили вперед. В их составе отличились Ессе Киискинен (8 минута, в большинстве), Туомас Уронен (14) и Эмиль Пиениниеми (25).

У сборной США в основное время голами отметились Джеймс Хэгенс (13), Брендон Свобода (38) и Коул Хатсон (40). Решающую шайбу в овертайме в формате 3х3 забросил американец Тедди Стига (69).

Таким образом, сборная США одержала победу со счетом 4:3 и второй год подряд выиграла молодежный чемпионат мира. Всего у команды теперь семь титулов.

Сборная Финляндии стала призером молодежного чемпионата мира впервые с 2022 года. Бронзу турнира выиграла команда Чехии, которая в матче за третье место одержала победу над шведами со счетом 3:2 по буллитам.

Напомним, сборная Казахстана по итогам соревнований заняла последнюю десятую позицию и вылетела из элитного дивизиона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2208675-sbornaya-ssha-po-hokkeyu-vtoroy-raz-podryad-vyigrala-molodezhnyy-chempionat-mira/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie