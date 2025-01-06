Сборная США по хоккею второй раз подряд выиграла молодежный чемпионат мира

Молодежная сборная США по хоккею (U20) одержала победу над командой Финляндии в овертайме и защитила титул чемпиона мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Финал, как и весь турнир, прошел в канадской Оттаве. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 3:3.

Финны дважды выходили вперед. В их составе отличились Ессе Киискинен (8 минута, в большинстве), Туомас Уронен (14) и Эмиль Пиениниеми (25).

У сборной США в основное время голами отметились Джеймс Хэгенс (13), Брендон Свобода (38) и Коул Хатсон (40). Решающую шайбу в овертайме в формате 3х3 забросил американец Тедди Стига (69).

Таким образом, сборная США одержала победу со счетом 4:3 и второй год подряд выиграла молодежный чемпионат мира. Всего у команды теперь семь титулов.

Сборная Финляндии стала призером молодежного чемпионата мира впервые с 2022 года. Бронзу турнира выиграла команда Чехии, которая в матче за третье место одержала победу над шведами со счетом 3:2 по буллитам.

Напомним, сборная Казахстана по итогам соревнований заняла последнюю десятую позицию и вылетела из элитного дивизиона.

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