"Барыс" проиграл "всухую" и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

Астанинский "Барыс" потерпел "сухое" выездное поражение от российской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча команд состоялась на "Сибирь Арене" в Новосибирске и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Заброшенными шайбами в равных составах отметились россияне Тимур Ахияров (16 минута) и Владимир Бутузов (37). Шатаут, то есть "сухую" победу, оформил голкипер "Сибири" Денис Костин.

Поражение стало для "Барыса" третьим подряд. Астанчане с 21 очком после 31 матча занимают предпоследнее 11-е место в Восточной конференции, опережая только хабаровский "Амур".

Следующую встречу столичная команда проведет 29 ноября в Магнитогорске, где сыграет с местным "Металлургом" — действующим обладателем Кубка Гагарина.

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