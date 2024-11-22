"Барыс" проиграл самой слабой команде сезона в матче КХЛ

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" потерпел "сухое" поражение в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Очередным соперником казахстанского коллектива выступил ХК "Амур" из Хабаровска (Россия). Матч состоялся в Астане и завершился поражением хозяев льда со счетом 0:3.

Первую шайбу в ворота "Барыса" отправил Александр Гальченюк на 22:24, он же забил второй гол с передачи Барулина и Броадхерста на 27:53. Третий гол на свой счет записал Олег Ли (54:12).

Отметим, что ХК "Амур" занимает последнее 12-е место в таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 13 очков в 28 играх. Аутсайдер Западной конференции - ХК "Сочи" имеет в своем активе 22 балла в 26 матчах.

"Барыс" идет 11-м в Востоке (20 очков в 28 встречах).

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