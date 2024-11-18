"Барыс" примет участие в новом чемпионате от КХЛ: известны детали

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о запуске нового чемпионата в формате 3х3, в котором примут участие восемь команд, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

19 декабря будет дан старт первому сезону чемпионата КХЛ 3х3, который является новым форматом, получившим мировое признание. Этот вариант игры с шайбой в скором будущем может стать частью программы зимних Олимпийских игр.

В первом сезоне чемпионата КХЛ 3х3 примут участие восемь команд КХЛ. "Барыс" наряду с омским "Авангардом", магнитогорским "Металлургом" и уфимским "Салават Юлаевым" будут представлять дивизион FONBET. Казанский "Ак Барс", минское "Динамо", новосибирская "Сибирь" и челябинский "Трактор" заявлены в дивизионе WINLINE.

Календарь

Регулярный чемпионат продлится с декабря 2024 года по июнь 2025 года, будет сыграно 312 матчей. Каждый из 24 туров укладывается в четыре дня — с четверга по воскресенье. В туре участвуют четыре команды, встречающиеся друг с другом по два раза, причем соперничество не ограничивается внутри дивизионов: с первого же тура команды будут «перемешиваться».

По итогам регулярного чемпионата по три лучшие команды из каждого дивизиона выходят в Суперфинал, который состоит из группового этапа и плей-офф. Финал исторического первого сезона чемпионата КХЛ 3х3 запланирован на 13 июля 2025 года.

Правила Чемпионата КХЛ 3х3

Матчи чемпионата КХЛ 3х3 будут проходить на специальной площадке размером 34 на 18 метров с минимальным использованием разметки: центральная линия, центральный круг и вратарские зоны.

Длительность каждого периода – семь минут чистого времени, перерыв между периодами всего две минуты.

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