Сборная Казахстана проиграла России на международном турнире по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (U-20) потерпела поражение в матче за третье место от команды России (U18) в рамках "Кубка будущего", передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние за бронзовые медали турнира прошло на стадионе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге (Россия).
За казахстанскую сборную забитыми шайбами в первом периоде отметились Владимир Корчагин (в равных составах) и Семен Симонов (в большинстве).
Россияне ответили дублем Михаила Меликова, а победную шайбу забил Даниил Прохоров в концовке встречи.
Итоговый счет матча - 2:3 в пользу российской команды, которые стали бронзовыми призерами соревнований.
Подопечные Сергея Старыгина потерпели третье поражение в рамках "Кубка Будущего" и замкнули турнирную таблицу без набранных баллов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2185431-sbornaya-kazahstana-proigrala-rossii-na-mezhdunarodnom-turnire-po-hokkeyu/