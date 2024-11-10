Сборная Казахстана проиграла России на международном турнире по хоккею

Юношеская сборная Казахстана по хоккею (U-20) потерпела поражение в матче за третье место от команды России (U18) в рамках "Кубка будущего", передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние за бронзовые медали турнира прошло на стадионе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге (Россия).

За казахстанскую сборную забитыми шайбами в первом периоде отметились Владимир Корчагин (в равных составах) и Семен Симонов (в большинстве).

Россияне ответили дублем Михаила Меликова, а победную шайбу забил Даниил Прохоров в концовке встречи.

Итоговый счет матча - 2:3 в пользу российской команды, которые стали бронзовыми призерами соревнований.

Подопечные Сергея Старыгина потерпели третье поражение в рамках "Кубка Будущего" и замкнули турнирную таблицу без набранных баллов.

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