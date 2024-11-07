"Команда растет": главный тренер "Барыса" – о поражении в матче КХЛ

Главный тренер астанинского хоккейного клуба "Барыс" Галым Мамбеталиев прокомментировал выступление своих подопечных в матче против "Автомобилиста", сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, в четверг казахстанский клуб на своем льду встретился с ХК "Автомобилист" (Екатеринбург, Россия) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч завершился поражением "Барыса" со счетом 1:3.

"Игра была тяжелая. Соперник мастеровитый, грамотный. Конечно, много было удалений за нарушение численного состава. Это от большого желания выскочить быстрее на лед. Так получилось, даже винить некого по самоотдаче, но ошибка на возврате… До первого гола, в принципе, играли неплохо. На возврате неправильно сыграли, пропустили первый гол, и там уже забили еще нам два гола. Команда растёт от игры к игре. Мне нравится, я думаю, что будем добавлять. Во всех компонентах, и в большинстве, в дисциплине, в атаке, в движении, самое главное - в борьбе", - заявил Мамбеталиев.

Следующий матч "Барыса" состоится 11 ноября. Подопечные Галыма Мамбеталиева на выезде сыграют с "Нефтехимиком".

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