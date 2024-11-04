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"Барыс" расторг контракт с экс-игроком НХЛ и выплатит компенсацию

Опубликовано:

Экс-игрок ХК "Барыс" Уэйд Элиссон
Экс-игрок ХК "Барыс" Уэйд Элиссон: Пресс-служба ХК "Барыс"

27-летний канадский хоккеист с опытом игры в НХЛ Уэйд Элиссон официально покинул астанинский хоккейный клуб "Барыс", сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.

Игрок провел в составе казахстанского клуба 12 матчей в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отметившись в них двумя забитыми голами. Отметим, что Уэйд Элиссон выступает на позиции нападающего. Показатель полезности игрока составил -5.

"Барыс" сообщает о прекращении сотрудничества с Уэйдом Эллисоном. Контракт с нападающим расторгнут по соглашению сторон с выплатой компенсации.
"Барыс" благодарит игрока за время, проведенное в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере! ", - говорится в официальном сообщении команды.

Напомним, что перестановка в столичном клубе началась после прихода нового руководства в лице Нурлана Оразбаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2182895-barys-rastorg-kontrakt-s-eks-igrokom-nhl-i-vyplatit-kompensaciyu/

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