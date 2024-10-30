Вратарь сборной Казахстана вернулся в "Барыс" спустя несколько месяцев

Голкипер сборной Казахстана по хоккею Андрей Шутов спустя несколько месяцев вернулся в состав "Барыса", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный релиз астанинского клуба.
Контракт с игроком заключен до 31 мая 2027 года и имеет односторонний формат.
26-летний Шутов перешел в "Барыс" из братиславского "Слована", состав которого пополнил в июне. За словацкую команду вратарь успел провести 15 матчей. Детали переговоров между клубами о возвращении голкипера не разглашаются.
Ранее Шутов провел почти четыре года в системе "Барыса" и помог "Номаду" впервые выиграть золото чемпионата Казахстана. После прошлого сезона он покинул астанинский клуб.
В составе сборной Казахстана Шутов выступал на четырех последних чемпионатах мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2180837-vratar-sbornoy-kazahstana-vernulsya-v-barys-spustya-neskolko-mesyacev/