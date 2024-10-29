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КХЛ объявила о переносе матча "Барыса"

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Матч "Автомобилиста" и "Барыса" в КХЛ
Матч "Автомобилиста" и "Барыса". Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Январский матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между астанинским "Барысом" и екатеринбургским "Автомобилистом" перенесен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Изначально игра в столице Казахстана была запланирована на 3 января 2025 года. Однако в связи с обращением "Автомобилиста" и при согласии "Барыса" матч в соответствии с регламентом перенесли на четыре дня.

Таким образом, соперники встретятся в Астане 7 января 2025 года.

Обе команды выступают в Восточной конференции КХЛ. На момент публикации "Барыс" замыкает турнирную таблицу, "Автомобилист" идет на второй позиции (и на четвертой в общей таблице лиги).

В нынешнем сезоне команды уже дважды играли в Екатеринбурге. "Автомобилист" одержал победу в основное время, "Барыс" — в овертайме.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2180313-khl-obyavila-o-perenose-matcha-barysa/

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