"Барыс" разорвал контракт с автором уникального рекорда в КХЛ через три недели

Астанинский хоккейный клуб "Барыс" объявил о прекращении сотрудничества с канадским защитником Алексом Грантом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт команды.
Согласно официальному заявлению, контракт с защитником расторгнут по инициативе клуба с выплатой компенсации. Соглашение было рассчитано до конца текущего сезона, о его подписании было объявлено 4 октября.
Напомним, Алекс Грант является первым защитником в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которому удалось забить четыре шайбы в одном матче. Канадец отметился покером в ворота ХК "Адмирал" в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2022/2023.
В текущем розыгрыше турнира хоккеист провел два матча в составе "Барыса", за которые не отметился результативными действиями.
35-летний спортсмен в рамках КХЛ также защищал цвета петербургского СКА и ХК "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2178966-barys-razorval-kontrakt-s-avtorom-unikalnogo-rekorda-v-khl/