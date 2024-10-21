"Барыс" на последних секундах вырвал первую победу при новом тренере

Астанинский "Барыс" одержал выездную победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча в столице Беларуси завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.
Первую шайбу забросил канадский нападающий хозяев Крис Тирни (19 минута). "Барыс" отыгрался усилиями казахстанского форварда Алихана Омирбекова (35). Он же выступил ассистентом в эпизоде со второй шайбой астанчан, которую забросил другой казахстанский нападающий Кирилл Панюков за полминуты до финальной сирены.
Голкипер гостей Никита Бояркин отразил 34 из 35 бросков в створ своих ворот.
"Барыс" одержал первую победу после возвращения Галыма Мамбеталиева на пост главного тренера. Всего это четвертый выигранный матч астанчан в нынешнем сезоне КХЛ.
Астанчане набрали девять очков и продолжают замыкать таблицу Восточной конференции и всей лиги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2177063-barys-na-poslednih-sekundah-vyrval-pervuyu-pobedu-pri-novom-trenere/