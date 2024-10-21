Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Барыс" на последних секундах вырвал первую победу при новом тренере

Опубликовано:

Казахстанский хоккеист Алихан Омирбеков
Алихан Омирбеков. Фото: Официальный сайт ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" одержал выездную победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча в столице Беларуси завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.

Первую шайбу забросил канадский нападающий хозяев Крис Тирни (19 минута). "Барыс" отыгрался усилиями казахстанского форварда Алихана Омирбекова (35). Он же выступил ассистентом в эпизоде со второй шайбой астанчан, которую забросил другой казахстанский нападающий Кирилл Панюков за полминуты до финальной сирены.

Голкипер гостей Никита Бояркин отразил 34 из 35 бросков в створ своих ворот.

"Барыс" одержал первую победу после возвращения Галыма Мамбеталиева на пост главного тренера. Всего это четвертый выигранный матч астанчан в нынешнем сезоне КХЛ.

Астанчане набрали девять очков и продолжают замыкать таблицу Восточной конференции и всей лиги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2177063-barys-na-poslednih-sekundah-vyrval-pervuyu-pobedu-pri-novom-trenere/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie