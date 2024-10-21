"Барыс" на последних секундах вырвал первую победу при новом тренере

Астанинский "Барыс" одержал выездную победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча в столице Беларуси завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.

Первую шайбу забросил канадский нападающий хозяев Крис Тирни (19 минута). "Барыс" отыгрался усилиями казахстанского форварда Алихана Омирбекова (35). Он же выступил ассистентом в эпизоде со второй шайбой астанчан, которую забросил другой казахстанский нападающий Кирилл Панюков за полминуты до финальной сирены.

Голкипер гостей Никита Бояркин отразил 34 из 35 бросков в створ своих ворот.

"Барыс" одержал первую победу после возвращения Галыма Мамбеталиева на пост главного тренера. Всего это четвертый выигранный матч астанчан в нынешнем сезоне КХЛ.

Астанчане набрали девять очков и продолжают замыкать таблицу Восточной конференции и всей лиги.

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