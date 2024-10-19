"Барыс" проиграл в матче КХЛ при новом главном тренере

Столичный клуб "Барыс" проводил выездной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против ярославского "Локомотива", передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на домашнем льду ярославцев и завершилась со счетом 1:3 в пользу хозяев площадки.

Счет в игре в концовке первого отрезка открыл защитник "Локомотива" Дмитрий Симашев. В середине второго периода ярославцы упрочили преимущество, еще раз огорчив вратаря астанинской команды Никиту Бояркина.

В заключительной двадцатиминутке Алихан Асетов смог размочить счет, но под занавес встречи "Локомотив" отличился в третий раз, оформив шайбу в пустые ворота.

Это первое поражение "Барыса" при новом тренерском штабе. Спустя год команду снова возглавил казахстанский специалист Галым Мамбеталиев.

Следующую встречу коллектив из Астаны проведет 21 октября также на выезде против минского "Динамо".

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