"Барыс" потерпел пятое поражение подряд в КХЛ после преимущества в две шайбы

Астанинский ХК "Барыс" потерпел пятое поражение подряд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Очередным соперником столичной команды выступил ХК "Автомобилист" из Екатеринбурга (Россия). Гостевая встреча завершилась поражением "Барыса" со счетом 3:4. Отметим, что астанчане имели преимущество в счете на протяжении двух периодов.

Первый гол на 9-й минуте забил нападающий столичной команды и сборной Казахстана Максим Мухаметов. Спустя полторы минуты удвоил преимущество канадец Майкл Маклауд.

На 15-й минуте "Автомобилист" отыграл одну шайбу благодаря точному броску американца Ника Эберта.

Следом третий гол в ворота соперника отправил российский новичок "Барыса" Станислав Бочаров (47).

Однако "Автомобилисту" удалось совершить камбэк в третьем периоде и забрать волевую победу благодаря шайбам россиян Семена Кизимова (47) и Анатолия Голышева (53), а также канадца Брендана Лайпсика (55).

В следующем матче "Барыс" на своем льду примет омский "Авангард".

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