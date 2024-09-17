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Российского хоккеиста унесли на носилках после столкновения с экс-казахстанцем (видео)

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Российский хоккеист Глеб Кузьмин
Глеб Кузьмин: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Нападающий российского хоккейного клуба “Салават Юлаев” Глеб Кузьмин ударился головой о борт после столкновения с экс-казахстанцем Дарреном Дицом, сообщает NUR.KZ.

Инцидент случился в рамках пятой матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где “Салават Юлаев” на своем льду принял ХК “Авангард” из Омска.

Диц игрой корпусом сбил Кузьмина в попытке сорвать атакующий момент, после чего хоккеист упал на лед, не успел выставить перед собой руки и врезался головой в оградительный борт.

После этого на льду появились медики и увезли спортсмена с площадки на носилках и доставлен в одну из больниц Уфы.

“Салават Юлаев” одержал в этой игре победу со счетом 4:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2162590-rossiyskogo-hokkeista-unesli-na-nosilkah-posle-stolknoveniya-s-eks-kazahstancem-video/

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