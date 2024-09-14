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"Сложная ситуация": главный тренер "Барыса" – о четвертом подряд поражении команды в КХЛ

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Главный тренер ХК "Барыс" Дэвид Немировски
Дэвид Немировски: Пресс-служба ХК "Барыс"

Главный тренер астанинского "Барыса" Дэвид Немировски прокомментировал серию поражений своих подопечных на старте нового сезона КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, в пятницу "Барыс" потерпел четвертое поражение подряд в рамках КХЛ, дома астанчане проиграли минскому "Динамо" со счетом 1:5.

"Я думаю, если смотреть на прошлый матч, то лучше стало. Работали последние два дня на тренировках. Опять ошибки привели к двум голам. Счёт был 1:2. Но как-то неудачно третий гол зашел, и чуть меньше стало шансов. Сложная ситуация, надо всем друг другу помогать и идти дальше".

О сыгранности команды и четырех забитых голах в четырех играх наставник заявил следующее:

"У нас была ротация, пока еще налаживаем взаимодействие. У Де Лео была первая игра. Вчера была первая тренировка. Видно было, что чуть-чуть уже понимание с Жафяровым было. И, конечно, у Маклауда с Элиссоном было взаимодействие. Надо найти правильные четыре звена к следующей игре".

Следующим соперником "Барыса" выступит ХК "Автомобилист". Матч состоится 17 сентября в 19:00 по времени Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2161372-slozhnaya-situaciya-glavnyy-trener-barysa-o-chetvertom-podryad-porazhenii-komandy-v-khl/

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