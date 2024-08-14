Сборная Казахстана по хоккею разгромно проиграла команде КХЛ в Кубке президента

В Астане стартовал Кубок президента Республики Казахстан по хоккею. В первом матче национальная сборная крупно проиграла тольяттинской "Ладе", передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники казахстанцев представляют Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

"Лада" одержала победу со счетом 7:1 благодаря голам Остапа Сафина (4 минута, в меньшинстве), Архипа Неколенко (6), Николая Владимирова (16), Арсения Коромыслова (26), Никиты Михайлова (38, в большинстве), Глеба Семенова (42) и Евгения Грошева (46).

Единственную шайбу в составе сборной Казахстана в большинстве забросил капитан Роман Старченко (5).

Также в Кубке президента РК, который проходит на "Барыс Арене" в Астане, выступают местный "Барыс" и хабаровский "Амур". После того, как команды проведут очные матчи со всеми соперниками, состоятся игра за третье место и финал.

Сборная Казахстана с помощью этого турнира готовится к олимпийскому отбору, который пройдет с 29 августа по 1 сентября.

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