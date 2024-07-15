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Даррен Диц прокомментировал ситуацию вокруг своего гражданства

Опубликовано:

Даррен Диц
Даррен Диц. Фото: hcbarys.kz

Представитель национальной сборной Казахстана по хоккею, канадец Даррен Диц ответил на вопрос о своем текущем гражданстве, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

На чемпионатах мира с 2023 года за сборную Казахстана не играют натурализованные легионеры, в числе которых и бывший капитан команды Даррен Диц.

"Не хочу говорить много и подробно об этом. Это на самом деле личное. Знаю, что есть много слухов, однако моя ситуация отличается от ситуации других натурализованных иностранцев из сборной Казахстана. Моя супруга – казахстанка, у нас есть дети. Всё это не связано с тем, что я перестал играть на чемпионатах мира. В ЦСКА у нас были долгие сезоны, мы заканчивали практически в мае после победы в плей-офф. В последний раз я поехал, даже будучи травмированным, был не в лучшей форме. Затем у нас родились дети… Словом, есть много факторов", - заявил хоккеист.

Напомним, в это межсезонье Диц перешел в омский "Авангард" из московского "ЦСКА", с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2134242-darren-dic-prokommentiroval-situaciyu-vokrug-svoego-grazhdanstva/

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