Один из лучших казахстанских хоккеистов последнего чемпионата мира покинул "Барыс"

Голкипер национальной сборной Казахстана по хоккею Андрей Шутов покинул астанинский "Барыс" после трех лет выступлений, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне КХЛ Шутов отыграл более 2000 минут. По статистике вратарь в среднем пропускал по 2,74 шайбы за матч при 91,5% отраженных бросков.

На мировом первенстве 2024 года в Чехии Андрей Шутов вошел в тройку лучших хоккеистов сборной Казахстана. Напомним, что национальная команда заняла шестое место в группе и сохранила прописку в элитном дивизионе.

"Мы сделали Шутову квалификационное предложение с повышением зарплаты, однако он решил попробовать свои силы в другой лиге. Права на игрока в КХЛ остаются за "Барысом". Мы благодарим Андрея за время, проведенное в "Барысе", и желаем ему успехов в новом клубе", — заявил генеральный менеджер астанчан Олег Болякин.

Также в "Барысе" объявили трансфер российского защитника Никиты Камалова из санкт-петербургского СКА. Контракт с хоккеистом рассчитан до 31 мая 2026 года. Петербуржцы получили денежную компенсацию.

На счету 28-летнего Камалова чуть менее 400 матчей в КХЛ. В прошлом сезоне регулярного чемпионата спортсмен провел на льду 37 встреч, в которых отличился шестью очками (2+4). Также он принял участие в четырех матчах санкт-петербургской команды в плей-офф лиги, где забросил одну шайбу и отдал голевую передачу.

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