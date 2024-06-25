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Один из лучших казахстанских хоккеистов последнего чемпионата мира покинул "Барыс"

Опубликовано:

Голкипер сборной Казахстана по хоккею Андрей Шутов
Голкипер сборной Казахстана по хоккею Андрей Шутов: Пресс-служба ХК "Барыс"

Голкипер национальной сборной Казахстана по хоккею Андрей Шутов покинул астанинский "Барыс" после трех лет выступлений, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт клуба.

В минувшем сезоне КХЛ Шутов отыграл более 2000 минут. По статистике вратарь в среднем пропускал по 2,74 шайбы за матч при 91,5% отраженных бросков.

На мировом первенстве 2024 года в Чехии Андрей Шутов вошел в тройку лучших хоккеистов сборной Казахстана. Напомним, что национальная команда заняла шестое место в группе и сохранила прописку в элитном дивизионе.

"Мы сделали Шутову квалификационное предложение с повышением зарплаты, однако он решил попробовать свои силы в другой лиге. Права на игрока в КХЛ остаются за "Барысом". Мы благодарим Андрея за время, проведенное в "Барысе", и желаем ему успехов в новом клубе", — заявил генеральный менеджер астанчан Олег Болякин.

Также в "Барысе" объявили трансфер российского защитника Никиты Камалова из санкт-петербургского СКА. Контракт с хоккеистом рассчитан до 31 мая 2026 года. Петербуржцы получили денежную компенсацию.

На счету 28-летнего Камалова чуть менее 400 матчей в КХЛ. В прошлом сезоне регулярного чемпионата спортсмен провел на льду 37 встреч, в которых отличился шестью очками (2+4). Также он принял участие в четырех матчах санкт-петербургской команды в плей-офф лиги, где забросил одну шайбу и отдал голевую передачу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2123862-odin-iz-luchshih-kazahstanskih-hokkeistov-poslednego-chempionata-mira-pokinul-barys/

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