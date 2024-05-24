Определились все полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Чехии прошли четвертьфиналы, по итогам которых стали известны четыре команды, которые продолжат борьбу за медали, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках первого временного слота сборная Канады провела матч со словаками. Действующие чемпионы мира одержали победу со счетом 6:3 благодаря голам Джареда Макканна (3 минута), Пьер-Люка Дюуба (5), Ника Пола (24, 60), Дилана Гюнтера (47) и Брэндона Танева (47). У словаков отличились Петер Цегларик (8), Милош Келемен (48) и Марек Гривик (57 — в большинстве).

В параллельной встрече сборная Швейцарии обыграла Германию со счетом 3:1. У победителей шайбы забросили Кристоф Берчи (8 — в меньшинстве, 60) и Нико Хишир (17), у немцев — Доминик Кагун (32 — в большинстве).

В вечернем слоте сборная Чехии одержала победу над командой США со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Павел Заха (27 — в большинстве).

Только сборные Швеции и Финляндии не смогли выявить сильнейшего в основное время, которое завершилось вничью со счетом 1:1. Решающую шайбу в овертайме забросил швед Йоэль Эрикссон Эк (66). Также у победителей отличился Расмус Далин (56), у финнов — Ханнес Бьернинен (60).

По критериям чемпионата мира в 1/2 финала сформировались такие пары:

Швеция — Чехия;

Канада — Швейцария.

Оба этих матча пройдут в Праге 25 мая. На следующий день там же состоятся встреча за третье место и финал.

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