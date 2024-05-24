Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Определились все полуфиналисты чемпионата мира по хоккею

Опубликовано:

Сборная Канады по хоккею на ЧМ-2024
Сборная Канады по хоккею. Фото: Pasi Suokko/Apollo Photo/DeFodi Images via Getty Images

На чемпионате мира по хоккею в Чехии прошли четвертьфиналы, по итогам которых стали известны четыре команды, которые продолжат борьбу за медали, передает корреспондент NUR.KZ.

В рамках первого временного слота сборная Канады провела матч со словаками. Действующие чемпионы мира одержали победу со счетом 6:3 благодаря голам Джареда Макканна (3 минута), Пьер-Люка Дюуба (5), Ника Пола (24, 60), Дилана Гюнтера (47) и Брэндона Танева (47). У словаков отличились Петер Цегларик (8), Милош Келемен (48) и Марек Гривик (57 — в большинстве).

В параллельной встрече сборная Швейцарии обыграла Германию со счетом 3:1. У победителей шайбы забросили Кристоф Берчи (8 — в меньшинстве, 60) и Нико Хишир (17), у немцев — Доминик Кагун (32 — в большинстве).

В вечернем слоте сборная Чехии одержала победу над командой США со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Павел Заха (27 — в большинстве).

Только сборные Швеции и Финляндии не смогли выявить сильнейшего в основное время, которое завершилось вничью со счетом 1:1. Решающую шайбу в овертайме забросил швед Йоэль Эрикссон Эк (66). Также у победителей отличился Расмус Далин (56), у финнов — Ханнес Бьернинен (60).

По критериям чемпионата мира в 1/2 финала сформировались такие пары:

  • Швеция — Чехия;
  • Канада — Швейцария.

Оба этих матча пройдут в Праге 25 мая. На следующий день там же состоятся встреча за третье место и финал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2106114-opredelilis-vse-polufinalisty-chempionata-mira-po-hokkeyu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.