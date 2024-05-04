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Разгромной победой завершился международный хоккейный турнир в Астане

Опубликовано:

Российский хоккейный вратарь Артемий Плешков
Артемий Плешков. Фото: Федерация хоккея России

Команда "Россия-25" стала победителем международного хоккейного турнира Qazaqstan Hockey Open 2024, который приняла Астана, передает корреспондент NUR.KZ.

Заключительный матч соревнований состоялся на "Барыс Арене" в субботу. Россияне разгромили сборную Беларуси со счетом 6:0.

Заброшенными шайбами отметились Артур Тянулин (18 минута, в большинстве), Артемий Князев (22, в меньшинстве), Валентин Зыков (24), Арсений Грицюк (42, в большинстве) и Виталий Абрамов (46, 48). Шатаут оформил голкипер Артемий Плешков.

Таким образом, российская команда выиграла оба своих матча на турнире с общей разницей голов 7:0 и с максимальными четырьмя очками стала победительницей соревнований.

Беларусы с двумя баллами заняли второе место. Сборная Казахстана с одним очком финишировала третьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2096219-razgromnoy-pobedoy-zavershilsya-mezhdunarodnyy-hokkeynyy-turnir-v-astane/

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