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Казахстанские хоккеисты вылетели из элитного дивизиона чемпионата мира

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Юношеская сборная Казахстана по хоккею в 2024 году
Юношеская сборная Казахстана по хоккею. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Юниорская сборная Казахстана по хоккею (игроки не старше 18 лет) не смогла сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

В основной части турнира, который принимает Финляндия, выступают десять команд. На групповом этапе они были разбиты на две пятерки. Худшие сборные из каждой группы, которыми стали Норвегия и Казахстан, боролись за сохранение места в дивизионе.

Основное время матча утешительного раунда завершилось со счетом 5:5. У казахстанцев отличились Корней Корнеев (18 минута), Виталий Божко (29, в большинстве), Асанали Саркенов (36), Артур Глухих (52) и Мстислав Шипулин (55).

В составе сборной Норвегии шайбы забросили Элиас Ватне (6), Миккель Эриксен (14, 22), Никлас Аарам Ольсен (37) и Йорген Мюре (47).

В 10-минутном овертайме в формате "три на три" соперники не выявили победителя. В серии буллитов команды выполнили 11 попыток: норвежцы отметились тремя голами, казахстанцы — двумя. Таким образом, именно скандинавская сборная сохранила место в элитном дивизионе юниорского чемпионата мира по хоккею.

Национальная команда Казахстана впервые в истории выступала на высшем уровне. В следующем году представители республики сыграют в дивизионе IA, а их место в элите займет сборная Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2094797-kazahstanskie-hokkeisty-vyleteli-iz-elitnogo-divizione-chempionata-mira/

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