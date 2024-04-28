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"Я бы хотел прийти в "Барыс" тренером": Кевин Даллмэн высказался о шансах возглавить столичный клуб

Опубликовано:

Кевин Даллмэн
Кевин Даллмэн. Фото: КФХ

Легенда хоккейного клуба "Барыс" Кевин Даллмэн прокомментировал шансы вернуться в казахстанскую команду в качестве тренера, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus.

Хоккеист заявил, что следил за последними двумя сезонами астанинской команды.

"Думаю, что следующий сезон может перевернуть все с ног на голову. Команда и игроки понимают, что последние два сезона не были сильными в плане игры. Может быть проблему сможет исправить новый тренер, а может быть у меня получится вернуться и попробовать помочь выбраться команде из сложной ситуации. Я бы этого хотел, посмотрим, что будет на деле.

Я бы хотел прийти в «Барыс» тренером, но этот вопрос лучше адресовать менеджменту клуба. Думаю, что сейчас в команду возглавит хороший специалист и команда проведет качественный сезон", - заявил Кевин Даллмэн.

Напомним, в этом сезоне "Барыс" занял последнее место в таблице Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2092508-ya-by-hotel-priyti-v-barys-trenerom-kevin-dallmen-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-vozglavit-stolichnyy-klub/

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