Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Матч сборной Казахстана с российскими студентами завершился разгромом

Опубликовано:

Молодежная сборная Казахстана
Молодежная сборная Казахстана. Фото: Казахстанская федерация хоккея

Сборная Казахстана по хоккею до 20 лет сыграла заключительный матч в рамках международного турнира "Кубок Будущего" со сборной СХЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем последнем матче на турнире казахстанские хоккеисты потерпели разгромное поражение от Сборной Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) со счетом 1:5.

Единственный "гол престижа" представителям нашей молодежной сборной удалось забить лишь в концовке матча.

Казахстан (U20) - СХЛ 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

0:1 - Мельник (Соколов, Бухаров) - 01:48 ГБ

0:2 - Морозов (Ковальский, Белов) - 30:44

0:3 - Немчинов (Абрамов, Коновалов) - 40:19

0:4 - Абрамов (Немчинов) - 47:27

0:5 - Абрамов (Макаров, Немчинов) - 51:33

1:5 - Симонов (Русланулы, Ляпунов) - 57:58

Напомним, в прошлом матче Казахстан уступил России со счетом 12:0.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2092460-match-sbornoy-kazahstana-s-rossiyskimi-studentami-zavershilsya-razgromom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.