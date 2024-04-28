Матч сборной Казахстана с российскими студентами завершился разгромом

Сборная Казахстана по хоккею до 20 лет сыграла заключительный матч в рамках международного турнира "Кубок Будущего" со сборной СХЛ, передает корреспондент NUR.KZ.
В своем последнем матче на турнире казахстанские хоккеисты потерпели разгромное поражение от Сборной Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) со счетом 1:5.
Единственный "гол престижа" представителям нашей молодежной сборной удалось забить лишь в концовке матча.
Казахстан (U20) - СХЛ 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
0:1 - Мельник (Соколов, Бухаров) - 01:48 ГБ
0:2 - Морозов (Ковальский, Белов) - 30:44
0:3 - Немчинов (Абрамов, Коновалов) - 40:19
0:4 - Абрамов (Немчинов) - 47:27
0:5 - Абрамов (Макаров, Немчинов) - 51:33
1:5 - Симонов (Русланулы, Ляпунов) - 57:58
Напомним, в прошлом матче Казахстан уступил России со счетом 12:0.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2092460-match-sbornoy-kazahstana-s-rossiyskimi-studentami-zavershilsya-razgromom/