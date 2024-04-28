Матч сборной Казахстана с российскими студентами завершился разгромом

Сборная Казахстана по хоккею до 20 лет сыграла заключительный матч в рамках международного турнира "Кубок Будущего" со сборной СХЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем последнем матче на турнире казахстанские хоккеисты потерпели разгромное поражение от Сборной Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) со счетом 1:5.

Единственный "гол престижа" представителям нашей молодежной сборной удалось забить лишь в концовке матча.

Казахстан (U20) - СХЛ 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

0:1 - Мельник (Соколов, Бухаров) - 01:48 ГБ

0:2 - Морозов (Ковальский, Белов) - 30:44

0:3 - Немчинов (Абрамов, Коновалов) - 40:19

0:4 - Абрамов (Немчинов) - 47:27

0:5 - Абрамов (Макаров, Немчинов) - 51:33

1:5 - Симонов (Русланулы, Ляпунов) - 57:58

Напомним, в прошлом матче Казахстан уступил России со счетом 12:0.

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