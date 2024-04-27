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Сборная Казахстана проиграла российским студентам в медальном матче хоккейного турнира

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Молодежная сборная Казахстана по хоккею
Молодежная сборная Казахстана по хоккею. Фото: Пресс-служба Казахстанской федерации хоккея

Молодежная сборная Казахстана по хоккею (игроки не старше 20 лет) не попала на пьедестал турнира в формате "3 на 3" в рамках Кубка Будущего, передает корреспондент NUR.KZ.

Соревнования проходят в Новосибирске. В полуфинале турнира "3 на 3" казахстанцы крупно уступили сверстникам из сборной России — 1:8. В другой встрече этой стадии белорусская "молодежка" со счетом 5:1 обыграла команду Студенческой хоккейной лиги (СХЛ), где выступают представители высших учебных заведений из разных регионов России.

В матче за бронзу встретились сборные Казахстана и СХЛ. Основное время завершилось со счетом 5:5, а в серии буллитов студенческая команда реализовала две попытки, тогда как гости — ни одной.

В финале турнира "3 на 3" молодежная сборная России обыграла сверстников из Беларуси (4:2) и стала победителем соревнований.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2092253-sbornaya-kazahstana-proigrala-rossiyskim-studentam-v-medalnom-matche-hokkeynogo-turnira/

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