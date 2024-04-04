Евгений Чебатков примет участие в хоккейном турнире в Астане

Казахстанская федерация хоккея объявила анонс хоккейного фестиваля, который пройдет в Астане 27 апреля совместно с известными артистами и спортсменами, передает NUR.KZ.

На своей официальной странице в Instagram КФХ поделилась деталями предстоящего праздника хоккея. Главным событием мероприятия станет турнир в формате 3х3, участниками которого станут легенды казахстанского хоккея, действующие игроки КХЛ и Pro Hokei Ligasy, селебрити и многие другие известные личности.

Звездными гостями станут - стендап-комик Евгений Чебатков, рэп-исполнитель V $ X v PRINCE, а также хоккеисты Роман Старченко, Кевин Даллмэн, Даррен Диц и Дамир Рыспаев.

Для болельщиков организаторы обещают различные активности и розыгрыши, а также фото и автограф-сессии.

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