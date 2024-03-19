Никита Михайлис высказался в поддержку сборной Казахстана по футболу

Хоккеист национальной сборной Казахстана и магнитогорского "Металлурга" Никита Михайлис поддержал сборную по футболу перед стыковым матчем против Греции, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Михайлис рассказал, что не смотря на плей-офф, хоккеисты все равно следят за успехами сборной Казахстана по футболу.

«Несмотря на то, что у нас плей-офф, мы внимательно следим за успехами сборной Казахстана по футболу. У наших футболистов впереди исторический матч против Греции. Когда я играл в «Барысе» мы ходили на стадион, поддерживали. Желаю парням удачи, уверен, они добьются нужного результата»

Напомним, Матч Греция – Казахстан состоится в Афинах на стадионе "Айя София" в ночь с 21-го на 22-е марта, в 00:45 по казахстанскому времени.

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