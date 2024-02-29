"Надо взять игроков из других стран": президент "Барыса" — о "стыдных результатах" команды

Президент астанинского "Барыса" Борис Иванищев объяснил неудачи команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Столичный клуб второй сезон подряд не смог выйти в плей-офф КХЛ. В рамках регулярного чемпионата "Барыс" занял последнее место в Восточной конференции и обновил собственный антирекорд по набранным очкам — 50 за 68 матчей.

"Делали результат иностранцы — что у Михайлиса, что у Скабелки (бывшие главные тренеры "Барыса" — прим. ред.). У нас два иностранца впереди, два сзади. Наши не справились с этими обязанностями, надо время — и подтянутся. Не все сразу заиграли, ребята есть, но нужно время.

Чтобы было у кого поучиться, надо взять игроков из других стран. Дело времени, они были посильнее наших и давали результат. Стыдно проигрывать. Кто-то сбавил, вы сами видели. Будем работать над составом, чтобы было соответствующее отношение ребят к росту, так как кто-то опустил руки", — заявил Иванищев.

Президент "Барыса" добавил, что из легионеров клуб точно намерен сохранить чешского защитника Давида Скленичку и канадского игрока обороны Алекса Гранта.

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