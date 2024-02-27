Казахстанский хоккеист перешел в клуб США

Нападающий молодежной сборной Казахстана по хоккею Александр Ким перешёл в североамериканскую команду, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Shaiba.kz.

Месяц назад Александр Ким подписал контракт с "Бисмарк Бобкэтс", выступающем в NAHL. В составе команды 18-летний хоккеист провёл 7 матчей и записал в свой актив 6 (4+2) очков.

Текущий сезон форвард начинал в финском "Эссят U-20", в составе которого провёл 20 встреч и набрал 7 (4+3) результативных баллов.

Напомним, Александр Ким защищал цвета сборной Казахстана на молодёжном чемпионате мира, в 5 матчах игрок записал в свой актив 4 (2+2) очка.

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