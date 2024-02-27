Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанский хоккеист перешел в клуб США

Опубликовано:

Александр Ким на прошлом чемпионате мира
Александр Ким на прошлом чемпионате мира. Фото: сайт Казахстанской федерации хоккея

Нападающий молодежной сборной Казахстана по хоккею Александр Ким перешёл в североамериканскую команду, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Shaiba.kz.

Месяц назад Александр Ким подписал контракт с "Бисмарк Бобкэтс", выступающем в NAHL. В составе команды 18-летний хоккеист провёл 7 матчей и записал в свой актив 6 (4+2) очков.

Текущий сезон форвард начинал в финском "Эссят U-20", в составе которого провёл 20 встреч и набрал 7 (4+3) результативных баллов.

Напомним, Александр Ким защищал цвета сборной Казахстана на молодёжном чемпионате мира, в 5 матчах игрок записал в свой актив 4 (2+2) очка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2063325-kazahstanskiy-hokkeist-pereshel-v-klub-ssha/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.