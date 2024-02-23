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"Наши нелепые ошибки приводят к голам и поражению": главный тренер "Барыса" о – разгроме команды в матче КХЛ

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Тренер ХК "Барыс" Олег Болякин
Олег Болякин: Пресс-служба ХК "Барыс"

Исполняющий обязанности главного тренера астанинского ХК "Барыс" Олег Болякин прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу команды.

Напомним, что "Барыс" в домашнем матче с крупным счетом уступил екатеринбургскому "Автомобилисту".

"Особо комментировать тут нечего. Соперник владел инициативой. Наши нелепые ошибки, которые мы раз за разом совершаем в каждой игре, приводят к голам и к поражению. Сегодня четвёртый гол, конечно, был показательный, как лакмусовая бумажка. Надо было забивать туда, пропустили сюда. Не хватает резерва, как я всегда говорил. У нас опять два травмированных в списке: Савицкий и Шалапов. Ребят попросили, что надо домашнюю серию начать с победы, но, к сожалению, произошло так, как произошло.

В принципе, Паскуале играл нормально, только нелепый гол второй получился. А так он держал игру, соперник сделал 44 броска. Первый гол — это ошибка защитника на выходе из зоны, неправильно направил атаку. Третий гол - опять не вывели, опять защитник не ответил за свой сектор. Четвёртый гол - вы сами видели. Надо забивать туда, у нас идёт ошибка, на синей линии обрывается, и всё. У нас к вратарям особо претензий нет…", - рассказал специалист.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2062531-nashi-nelepye-oshibki-privodyat-k-golam-i-porazheniyu-glavnyy-trener-barysa-o-razgrome-komandy-v-matche-khl/

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