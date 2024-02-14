Александр Овечкин вошел в необычный рейтинг НХЛ

Один из самых известных хоккеистов современности, российский форвард Александр Овечкин вышел на 10-е место по числу проведенных матчей в НХЛ за одну команду, передает NUR.KZ.

Александр Овечкин принял участие в матче "Вашингтон Кэпиталз" против "Колорадо" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Для 38-летнего россиянина этот матч стал 1396-м за всю профессиональную карьеру в составе «Кэпиталз». По этому показателю он повторил достижение экс-игрока «Чикаго» Стэна Микиты.

Отметим, российский хоккеист выступает за столичную команду с 2005 года. В сезоне 2017/2018 Овечкин совместно со своим клубом завоевал Кубок Стэнли.

На данный момент "Вашингтон Кэпиталз" занимает одиннадцатое место в таблице Восточной конференции НХЛ.

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