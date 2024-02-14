Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Александр Овечкин вошел в необычный рейтинг НХЛ

Опубликовано:

Александр Овечкин
Александр Овечкин. Фото: vk.com/alex__ovechkin

Один из самых известных хоккеистов современности, российский форвард Александр Овечкин вышел на 10-е место по числу проведенных матчей в НХЛ за одну команду, передает NUR.KZ.

Александр Овечкин принял участие в матче "Вашингтон Кэпиталз" против "Колорадо" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Для 38-летнего россиянина этот матч стал 1396-м за всю профессиональную карьеру в составе «Кэпиталз». По этому показателю он повторил достижение экс-игрока «Чикаго» Стэна Микиты.

Отметим, российский хоккеист выступает за столичную команду с 2005 года. В сезоне 2017/2018 Овечкин совместно со своим клубом завоевал Кубок Стэнли.

На данный момент "Вашингтон Кэпиталз" занимает одиннадцатое место в таблице Восточной конференции НХЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2061003-aleksandr-ovechkin-voshel-v-neobychnyy-reyting-nhl/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.