Сборная Казахстана по хоккею лишилась серьезного соперника по квалификации на Олимпиаду-2026

Международная федерация хоккея объявила, что национальные сборные России и Белоруссии не примут участия в соревнованиях под ее эгидой в сезоне 2024/25, передает NUR.KZ.

Отметим, что Белоруссия была в списке соперников Казахстана на отборочные матчи квалификации на зимние Олимпийские игры-2026 в Италии.

"Сегодня, во время одного из своих регулярных заседаний, Совет ИИХФ рассмотрел текущие риски для безопасности, связанные с привлечением национальных и клубных команд России и Беларуси к соревнованиям ИИХФ. Основываясь на тщательном анализе, Совет ИИХФ пришел к выводу, что пока небезопасно возвращать российскую и белорусскую команды обратно в соревнования ИИХФ. Таким образом, Россия и Беларусь не будут участвовать в чемпионате ИИХФ сезона 2024/2025. Это решение также будет распространяться на сборную Беларуси в отношении финального раунда олимпийской квалификации, который состоится в августе 2024 года…", - говорится в официальном сообщении.

Таким образом в списке соперников казахстанских хоккеистов осталась сборная Словакии и победитель первых квалификационных раундов.

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