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Молодежная сборная Казахстана по хоккею стала последней на Кубке будущего

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Молодежная сборная Казахстана по хоккею
Молодежная сборная Казахстана по хоккею: Официальный сайт Казахстанской федерации хоккея

Хоккеисты молодежной сборной Казахстана (игроки не старше 20 лет) показали худший результат на Кубке будущего, который завершился в Минске, передает NUR.KZ.

На международном турнире в столице Беларуси казахстанцы проиграли все три матча с общим счетом 7:20. Лучшей в турнирной таблице стала молодежная команда хозяев, одержавшая победы во всех встречах и набравшая шесть очков.

Второе место заняла юниорская сборная России (не старше 18 лет), в активе которой пять баллов. Тройку сильнейших замкнула юношеская команда России (не старше 17 лет) с двумя очками.

Также в рамках Кубка будущего молодежная сборная Казахстана заняла четвертое место в турнире "три на три".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/2060304-molodezhnaya-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-stala-posledney-na-kubke-buduschego/

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