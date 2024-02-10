Молодежная сборная Казахстана по хоккею стала последней на Кубке будущего

Хоккеисты молодежной сборной Казахстана (игроки не старше 20 лет) показали худший результат на Кубке будущего, который завершился в Минске, передает NUR.KZ.

На международном турнире в столице Беларуси казахстанцы проиграли все три матча с общим счетом 7:20. Лучшей в турнирной таблице стала молодежная команда хозяев, одержавшая победы во всех встречах и набравшая шесть очков.

Второе место заняла юниорская сборная России (не старше 18 лет), в активе которой пять баллов. Тройку сильнейших замкнула юношеская команда России (не старше 17 лет) с двумя очками.

Также в рамках Кубка будущего молодежная сборная Казахстана заняла четвертое место в турнире "три на три".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.